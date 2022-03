Energie Steiermark: Geht der gesamte Aufsichtsrat?

Ausschreibung auf Eis gelegt

Dem Vernehmen nach soll Purrer für die kurze Verlängerung bereit sein. Und so hat der Aufsichtsrat in einer Sitzung am Mittwoch die Ausschreibung für seine Nachfolge vorerst auf Eis gelegt (dies gilt auch für den zweiten Vorstand Martin Graf, dessen Funktionsperiode ebenfalls im März 2023 auslaufen wird).