Neues Radangebot von Lienz bis zur Adria

Drei E-Bike-Erlebnistouren bereits im Programm

Jede dauert eine Woche und startet in Lienz. Endpunkte der mehrtägigen Ausfahrt sind Grado, Triest oder Venedig. Alle Touren können jedoch individuell zusammengestellt werden und sind von einer App begleitet. Wer kulinarische oder kulturelle Abstecher machen will, kann das mit wenigen Eingaben in seinem Smartphone machen. Organisiert werden die Touren von Anbietern, die die Biker am Ende mit dem Bus zurück nach Lienz bringen.