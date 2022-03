Neuer Tarif sorgt bei Kärntnern für Unmut

„Ich verstehe einfach nicht, wie man das genau zu dieser Zeit machen kann und es den Kunden einfach so hinknallt“, klagt ein „Krone“-Leser, der sich an die Redaktion wandte. Denn in dem Schreiben des Kärntner Energiedienstleisters wird der alte Vertrag einfach gekündigt und ein Neuer wird gleich mitangeboten. „Mit einem Schlag erhöhen sich die Kosten für 7000 Kilowattstunden Strom um rund 170 Euro“, schildert der Betroffene.