Öl und Gas: Embargo würde Teuerungswelle anheizen

Gas-Winter 2022/23 könnte teuer werden

Sollte ein Öl- und Gasembargo gegen Russland tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, könnte das zu einer kräftigen Preissteigerung im Energiesektor führen. Der Markt geht bereits von einer möglichen Lieferunterbrechung aus, so E-Control-Experte Johannes Mayer, in der kommenden Heizsaison könnte es dann teurer werden. In Ostösterreich etwa hätten die großen Lieferanten Preiserhöhungen zuletzt an die Haushaltskunden weitergegeben, konkret die EnergieAllianz-Partner Wien Energie, EVN und Energie Burgenland per Anfang Februar.