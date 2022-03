Kalter Krieg um Russen-Gas: Wie wir betroffen sind

An die neun Milliarden Kubikmeter Gas benötigen wir im Jahr. Davon gehen 40% in Industrie und Gewerbe (Papier, Chemie, Metall, Zement, Glas etc.), mit 30% werden Strom sowie Fernwärme erzeugt, 20% fließen in die Haushalte. Diese Abstufung ist im Notfall wichtig, denn bei Gas-Knappheit würden in dieser Reihenfolge zuerst die nicht zwingend nötigen Großverbraucher quasi „abgeschaltet“, die privaten Wohnungen hingegen zuletzt.