Festnahme in Georgien nach zwei Jahren Flucht

Im März 2020 hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Verdachts auf versuchten Mord erhoben, daraufhin erließ das Salzburger Landesgericht einen Europäischen Haftbefehl. Nun konnte er in Georgien gefasst werden, melden die dortigen Behörden. Details zur Festnahme konnte das Landesgericht auf Nachfrage nicht nennen. Eine Auslieferung nach Österreich werde in die Weg e geleitet, heißt es. Danach geht es für den 29-Jährigen wohl in die U-Haft.