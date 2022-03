Tierarzt nahm Flüchtling mit zwei Hunden auf

Personalwohnung schnell eingerichtet

„Die Personalwohnung stand leer, wir wollten sie eigentlich heuer renovieren. Diesen Plan haben wir jetzt aber gestoppt. Wir haben die Wohnung schnell eingeräumt und mit dem Nötigsten ausgestattet“, schildert Pfeil. „Man glaubt gar nicht was man an einem Tag alles braucht, wenn man gar nichts mehr hat. Das fängt schon bei einer Kaffeetasse an“, so der Tierarzt. Denn Elvira ließ ihr ganzes Hab und Gut zurück, flüchtete lediglich mit einer Handtasche und ihren beiden Hunden. Ehemann und Sohn durften das Kriegsgebiet nicht verlassen, mussten in der Ukraine bleiben.