Ukraine-Hilfsaktion der „Tierecke“ nimmt Fahrt auf

Bei Besuchen am Wiener Hauptbahnhof und beim Flüchtlingszentrum in 2. Bezirk brachte „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner gemeinsam mit der Volkshilfe Wien Futter- und Sachspenden zu den Mitarbeitern der Caritas. Im Laufe der Woche konnte durch rasche und beherzte Zusagen von Unternehmen wie Nestlé noch mehr Näpfe, Decken & Co. zur Verfügung gestellt werden. Ganze Wagenladungen sind bereits zusammengekommen. „Unser langjähriger Partner Fressnapf Österreich hat dabei wieder einmal viel Herz und besondere Großzügigkeit bewiesen“, so eine erfreute Maggie Entenfellner.