Tiroler (79) nach Sturz bei Stallarbeit verletzt

Der 79-Jährige war am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr mit einem 43-Jährigen in einem Stall mit der Tierfütterung beschäftigt. Der jüngere der beiden befand sich dazu im Heustadel, zerkleinerte Heuballen und warf diese anschließend durch eine Luke in den Viehstall. „Der 79-Jährige befand sich im Viehstall und gab das herunter geworfene Heu in die Futtertröge der Tiere“, heißt es seitens der Polizei.