Viel zu wenig Niederschlag im März quält Pflanzen

Der März stellt sich in Sachen Niederschlag dramatisch dar, wie aus den Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hervorgeht: In drei Landeshauptstädten - Graz, Klagenfurt und Innsbruck - hat es in diesem Monat noch gar nicht geregnet. Dasselbe gilt für die Osttiroler Bezirkshauptstadt Lienz. Dabei fielen in Graz in den Jahren 1981 bis 2010 durchschnittlich 22 Millimeter Niederschlag pro März, in Klagenfurt waren es 25 und in Innsbruck gar 34 Millimeter. Auch in Lienz sind es normalerweise 23 Millimeter in einem durchschnittlichen März.