Pollenallergikern blüht heuer ein schlimmes Jahr

Dass die heurige Gräser-Pollen-Saison belastender ausfällt und vergleichsweise früher beginnt als in vergangenen Jahren, hat laut Pramodchandra Harveyvom Pollenwarndienst in der Steiermark mit den milden Temperaturen zu tun: „Die Hasel blüht vielerorts bereits, auch die Erlenblüte steht kurz bevor. Beide Gewächse sind heuer reichlich mit Kätzchen behangen, was eine überdurchschnittlich intensive Frühblüher-Phase bedeutet.“ Die Birkensaison starte zwar erst Ende März, aber auch diese Bäume zeigen laut Harvey schon einen hohen Ansatz an Blütenständen.