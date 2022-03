70 Feuerwehrmitglieder bei Waldbrand im Einsatz

Rund 70 Feuerwehrmitglieder sind am Montag bei einem Waldbrand in Ramsau (Bezirk Lilienfeld) im Einsatz gestanden. Ein Wanderer hatte Rauch bemerkt und die Helfer verständigt, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit. Eine Fläche von sechs Hektar stand in Flammen, aufgrund des starken Windes drohte sich das Feuer weiter auszubreiten.