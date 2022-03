Trunkenheit am Steuer: Frau überfuhr Polizisten

Zwei Polizisten hatten auf der Autobahn im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Frau wegen Trunkenheit am Steuer angehalten. Doch dann sprangen die Cops zurück in ihren Wagen. Sie hatten per Funk erfahren, dass ein Fußgänger auf dem Highway spazieren ging. Die gestoppte Fahrerin zurückzulassen war ein tödlicher Fehler.