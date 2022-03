Notarztheli flog gestürzte Radfahrerin ins Spital

In Schockraum geflogen

Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Ein Sanitäter-Team der Berufsrettung Wien, eine Polizeistreife und der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurden zum Unfallort entsandt. Während die Sanitäter die Patientin im Rettungswagen versorgten, setzte der Rettungshelikopter zur Landung auf einem Supermarktparkplatz an. Nach der Stabilisierung konnte die 57-Jährige in den Helikopter verbracht und danach in den Schockraum eines Wiener Krankenhauses geflogen werden. Für den Start sicherten zwei Polizisten den Parkplatz ab.