Verschmutztes Grundwasser wird jahrelang gereinigt

Mediziner empfiehlt nun, Wasser nicht zu verwenden

„Zusätzlich ist es langfristig kein fassbares Gesundheitsrisiko“, sagt Hutter. Er empfiehlt dennoch, das Grundwasser nicht mehr zu verwenden – der Stoff soll nicht zusätzlich in Umlauf gebracht werden. Für Interessierte findet am Montag, den 28.3., eine Infoveranstaltung am Airport statt.