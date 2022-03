Ländle-Wasserversorgung auf stabilem Fundament

Abwasser-Management

Teil der Vorarlberger Wasserwirtschafts-Strategie ist auch das Abwasser-Management. Dafür wurden in Vorarlberg in den letzten 50 Jahren nicht weniger als rund 1,4 Milliarden Euro investiert. Laufend müssen dabei die Kapazitäten der Kläranlagen erweitert werden, um dem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum gerecht zu werden. Der dritte wichtige Faktor der Wasserwirtschaft ist der Hochwasserschutz. Insbesondere das Megaprojekt „Rhesi“ am Rhein will die Landesregierung zügig vorantreiben. Derzeit wird der neue Staatsvertrag zwischen Österreich und Schweiz ausgearbeitet. Auf das Ergebnis wird schon ungeduldig gewartet.