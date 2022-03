Zwei Hallen werden Bettenlager für 470 Flüchtlinge

Die Zahlen steigen: Immer mehr Flüchtlinge kommen in Österreich und Salzburg an, auch der Bedarf an Quartieren und Betten wird stetig größer. Am Freitag erreichten 150 Ukrainer per Bus das Erstaufnahmezentrum in der Halle 4 des Messezentrums Salzburg – dort können bis zu 2000 Menschen versorgt werden. Am selben Tag wurde auch die 1000er-Marke bei der Anzahl der in Salzburg registrierten Flüchtlinge erreicht. Österreichweit sind laut Innenministerium gar 12.000 Ukrainer registriert – sie erhalten den EU-weit gültigen Flüchtlingsstatus.