LA Lakers siegen dank überragendem LeBron James

Ein überragender Basketball-Superstar LeBron James hat den Los Angeles Lakers bei der Rückkehr in seine Heimat etwas Luft im Kampf um die NBA-Play-offs verschafft. Der 37-Jährige erzielte beim 131:120-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers am Montag 38 Punkte und kam auf elf Rebounds und zwölf Vorlagen. Durch den Sieg kletterten die Lakers in der Western Conference wieder auf Rang neun und vorbei an den New Orleans Pelicans, die 103:106 bei den Charlotte Hornets verloren.