Schüler tauchen energisch in Thema Energie ein

„Elektromobilität ist nicht die einzige Möglichkeit“

Die spannende Expedition beginnt im Vorbereitungsraum, wo im Zuge einer Geschichte der später benötigte Code aus Buchstaben erarbeitet wird. Der Schlüssel für die Reise in eine Welt, deren Schlüssel für die Weiterexistenz genau jener Kontext sein kann. Verena Weiler, GF Fachgruppe Energiehandel: „Es gibt nicht nur Elektromobilität, sondern auch Alternativkraftstoffe wie eFuels. Wichtig ist die Technologieoffenheit. Auch das wollen wir den Kindern vermitteln.“ Dies wird in den WK-Bezirksstellen geschehen: am 29./30.3. in Landeck, am 30./31.3. in Imst, 5.-8.4. in Innsbruck und am 20./21.4. in Schwaz.