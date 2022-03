Nur jeder Vierte könnte aufs Auto verzichten

Das ist im Flächenbundesland Oberösterreich auch kein Wunder. Bekanntlich brauchen in sechs Bezirken mehr als 80 Prozent der Bevölkerung länger als 50 Minuten, um in Öffis in ein überregionales Zentrum zu gelangen. Nur in Linz, Steyr, Wels, Linz-Land und Wels-Land kommen mehr als 80 Prozent der Bevölkerung in dieser Zeitspanne in die Stadt - beziehungsweise leben ja auch darin. Schon aus dem Bezirk Perg, der ja direkt an Linz angrenzt, schaffen es zumindest 40 Prozent der Einwohner nicht, in etwas weniger als einer Stunde mit Bus oder Bahn in eine Stadt zu gelangen. Da ist also noch viel zu tun, um ausreichend Umstiegs-Anreize zu bieten, um die Verkehrswende zu schaffen.