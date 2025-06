Regenbogen-Bank: Zerstörtes Zeichen der Toleranz

Dabei war die Suche nach einem geeigneten Stellplatz gar nicht leicht. Auf öffentlichen Plätzen der Gemeinde bekam man keine Erlaubnis, also hatten die Grünen die Bank mit Genehmigung der ÖBB im Dodererpark beim Bahnhof aufgestellt. „Hass und Hetze dürfen in unserem Ort keinen Platz haben“, sieht die Eichgrabner Grün-Nationalrätin Elisabeth Götze nun dringend Gesprächsbedarf in der Gemeinde.