Kein Schweinefleisch – „auch religiös“ bedingt

Als Gruppensieger gegen Italien

Man will ja nichts dem Zufall überlassen. An der Ernährung dürfte es also nicht liegen, sollten die DFB-Spieler bei der EM hinter den Erwartungen bleiben. Wobei die Gefahr aktuell nicht gegeben scheint. Deutschland steht als Gruppensieger im Viertelfinale. Dort geht‘s am Sonntagabend gegen Italien. Die restlichen Viertelfinalpaarungen: Portugal gegen die Niederlande, Spanien gegen England und Dänemark gegen Frankreich.