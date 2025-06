Wirtschaftsgebäude brannte vollständig ab

Kurz nach 17 Uhr heulten am Freitag in Voitsberg die Sirenen: In einem Wirtschaftsgebäude war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Polizei um 17.10 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Stundenlang kämpften die Feuerwehren Voitsberg, Bärnbach, Gaisfeld, Krems, Stallhofen und Köflach (Drehleiter) gegen die Flammen. Aufgrund der schwierigen Löschwasserversorgung musste laut Freiwilliger Stadtfeuerwehr Voitsberg ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden. Ein 11.000 Liter fassender Wassertank wurde dabei als Pufferspeicher eingesetzt.