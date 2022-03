Sexting: Der Quickie unter den Liebesbriefen

Schriftliche Liebesbekundungen sind schon seit der Antike dokumentiert. Leidenschaftliches Begehren bringt die Verliebten dazu, sich intensiv nach einer Vereinigung mit der geliebten Person zu sehnen. Daher wurden Liebesbriefe häufig in der Kennenlernphase verfasst und versendet, wenn das Paar für eine Zeit getrennt war. In einem Berliner Museum für Post und Telekommunikation gibt es einen Liebesbrief, der rund um das Jahr 1850 geschrieben wurde und dem getrocknete Veilchenblüten beigelegt wurden. Wie diese zarte Geste der Verehrung angekommen ist, wissen wir nicht. Romantische Objekte der einen oder anderen Art finden sich aber auch in Zeiten der Quarantäne der Post beigelegt.