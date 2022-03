Hochwasserschutz lässt die Drau-Riviera untergehen

Die Pläne und Visualisierungen sind vielversprechend: Schiffsanlegestellen am Ufer der Drau, Sandstrand und Ruhezonen sollen zusätzlichen Erholungsraum für die Menschen in Villach bringen - und das mitten in der Stadt. Doch dieses Projekt Drau-Riviera, vor mehr als einem Jahrzehnt von der Volkspartei ins Spiel gebracht, hat kaum Chancen, jemals realisiert zu werden.