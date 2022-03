Ein Turbo für das Kärntner Pflegewesen

Die Pandemie hat den Stellenwert von Gesundheits- und Pflegeberufen aufgezeigt. Der neue Gesundheitscampus soll ein Turbo für die Ausbildung in der Gesundheitsvorsorge werden. Die Studienplätze werden von 800 auf 1200 ausgebaut. Die unmittelbare Nähe zum Klinikum ist ein großes Plus. „Leben, lernen, arbeiten – das ist das Ziel im neuen Bildungscampus“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Das Land werde das Angebot an Gesundheitsausbildung verdoppeln.