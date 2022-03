Österreichs Ski Crosser ohne Top-Platz beim Finale

Die Österreicher Katrin Ofner und Johannes Rohrweck haben am Samstag in Veysonnaz beim letzten Saison-Weltcupbewerb der Ski Crosser die Ränge sechs bzw. sieben belegt. Die Siege gingen an die überlegene Gesamtweltcup-Siegerin Sandra Näslund und an ihren schwedischen Landsmann David Mobärg. Die Weltcup-Kugel holte der diesmal achtplatzierte Schweizer Ryan Regez. Olympiasiegerin Näslund hat bis auf eines alle Saison-Rennen gewonnen.