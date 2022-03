Kriegsbewältigung | „Freedom“ und Vernunft

Die Kriegshölle in Mariupol. Der erste Einsatz einer russischen Hyperschallrakete. Und die Bilanz der „Krone“-Reporter nach zwei Wochen in der Ukraine in unserer Sonntags-Ausgabe: ein beklemmendes Bild, und doch mit Einsprengseln von Hoffnung und Menschlichkeit. Menschlichkeit, Herzlichkeit: Spür- und sichtbar auch bei der grenzenlosen Hilfe vieler Österreicher. Oder wenn Dutzende Künstler mit Zigtausenden Besuchern so wie gestern im Wiener Happel-Stadion Solidarität und Verbundenheit mit den Ukrainern zeigen. Noch befinden sich Russland und die Ukraine im Krieg, noch befindet sich ganz Europa in Aufruhr, seit, wie es Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im „Krone“-Interview formuliert, „am 24. Februar die Zeitenwende eintrat“. Denn: „So etwas galt in Europa als unvorstellbar.“ Ja, unvorstellbar. Aber was kommt danach? Dafür gibt es mehrere Szenarien, drei beschreiben wir heute. Politikwissenschafterin Doris Wydra bringt da die Situation auf den Punkt: „Momentan gibt es in diesem Krieg nur Verlierer.“ Und Philosoph Richard David Precht schrieb gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg: „Der Motor des politischen Geschehens muss das besonnene vernunftgeleitete Handeln werden.“ Wie wahr - und zwar nicht nur bei der Kriegsbewältigung, sondern Tag für Tag…