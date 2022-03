Heute haben 650.000 steirische Katholiken die Wahl

Wurden in allen steirischen Pfarren ausreichend Kandidaten gefunden?

Schwarzl-Ranz: „In den meisten Pfarren gibt es einen Pfarrgemeinderat, wir gehen davon aus, dass dies auch nach dieser Wahl so sein wird. Ein paar wenige Pfarren werden heuer nicht wählen, weil die bestehenden Pfarrgemeinderäte eine weitere Periode, sprich fünf Jahre, dranhängen wollen. Die Kandidatensuche war in manchen Pfarren schwierig, in anderen wieder erfreulich gewinnbringend.“