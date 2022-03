62-Jähriger auf Skipiste gestorben

Ein 62-jähriger Oberösterreicher ist am frühen Freitagnachmittag bei einer Abfahrt im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm nahe einer Talstation einem Herzinfarkt erlegen. Mit einer Gruppe war der Mann auf einer roten Piste am Hang des Zwölferkogels unterwegs, als er bei einer Rast auf halber Strecke Erschöpfungserscheinungen und einen starken Druck in der Brustgegend beklagte. Kurz darauf sackte er bewusstlos im Schnee zusammen und zeigte keine Vitalzeichen mehr.