Prozess gegen Jugend-Bande, aber ohne den Anführer

Laut Anklage geht es beim Prozess am Dienstag um drei Raubüberfälle auf Schüler – verübt innerhalb einer Oktober-Woche im Vorjahr. In allen drei Fällen haben die Jugendlichen in unterschiedlicher Besetzung ihre gleichaltrigen Opfer mit Gewalt bedroht. Der erste Fall datiert auf den 9. Oktober: Damals nahmen die mutmaßlichen Räuber zwei Opfern teure Kopfhörer, eine Handyhülle und 150 Euro Bargeld ab. Zwei Tage danach erfolgte laut Anklage der nächste Überfall: Diesmal nahmen die Angeklagten einem Opfer sogar dessen Nike-Schuhe weg – neben 8 Euro Bargeld und Apple-Kopfhörern. Wieder zwei Tage später, am 13. Oktober, nahmen sie einem Raub-Opfer die Jacke und eine Armbanduhr ab. Alle drei gelten als gerichtlich unbescholten.