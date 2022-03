Freitesten aus Quarantäne nun auch mit Gurgeltests

„Gurgeln daheim“ gibt es im Burgenland seit Oktober des Vorjahres. Wie in Wien konnte man so ganz bequem seinen PCR-Test selbst machen. Dort soll die Aktion aber auslaufen. Im Burgenland bleibt vorerst alles beim Alten. Mit Gurgeltests kann man sich in Zukunft auch nach fünf Tagen selbst aus der Quarantäne freitesten.