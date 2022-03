Finnland zum glücklichsten Land der Welt gekürt

Deutlicher Anstieg von freundlichen Handlungen während der Pandemie

Die Wissenschafter bemerkten dabei einen deutlichen Anstieg von sogenannten freundlichen Handlungen während der Pandemie: „Die Hilfe für Fremde, Freiwilligenarbeit und Spenden waren im Jahr 2021 in allen Teilen der Welt stark gestiegen und erreichten Werte, die fast 25 Prozent über ihrem präpandemischen Wert lagen“, hieß es. Dies zeige, dass Menschen in Notzeiten mit Empathie reagierten und Menschen in Not helfen würden.