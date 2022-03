Versteinertes Urwal-Fossil in Peru vorgestellt

In der peruanischen Hauptstadt Lima haben Wissenschaftler am Donnerstag die versteinerten Überreste eines einzigartigen Wal-Fossils vorgestellt. Die Reste des Meeresungeheuers, das vor 36 Millionen Jahren gelebt hat und welches die Forscher Basilosaurus ocucaje tauften, waren im Vorjahr in der Ocucaje-Wüste in Peru gefunden und freigelegt worden.