Vor Bomben geflüchtet: Drei Mütter, ein Schicksal

„Helfer wurden nach ein paar Tagen erschossen“

Auf Jana aus Charkiw wartet niemand. Sie hat sich mit ihren Kindern bis Lemberg durchgeschlagen. „Mein Mann ist geblieben, ich hab Angst um ihn. Es war sehr schwer, aus der Stadt rauszukommen. Wir haben uns im Keller versteckt, zum Glück versteht mein jüngster Sohn noch nicht, was los ist.“ Jana jammert nicht. „Wir haben in Charkiw genug zu essen gehabt, andere im Untergrund nicht. Helfer, die sie versorgt haben, wurden nach ein paar Tagen erschossen. Eine Frau hat am zweiten Tag des Krieges ein Kind zur Welt gebracht. Eine Woche war sie mit dem Baby im Untergrund, dann gelang die Flucht.“ Wie auch Diana, die aus Krywyj Rih, einer Stadt im Süden, kommt. „Ich kann meinen Mann nicht mehr erreichen, er ist noch dort.“