Putin wird Kolonialherr

Die stattliche Hafen- und Festungsstadt Cherson ist eine echte Trophäe für den Kolonialherrn Putin. Dort liegt in der St. Jekaterinen-Kathedrale der legendäre Fürst Potemkin begraben. Und genau solche „Potemkin‘sche Dörfer“ sind Putins „unabhängige Volksrepubliken“ in der Ukraine. Fürst Potemkin und seine Zarin Jekaterina II. hatten 1778 Cherson im Zuge der Ausdehnung an das Schwarze Meer („Neu-Russland“) gegründet. So sammelt auch Putin als verinnerlichter Zarennachfolger „russische Erde“ ...