Putin-Geschenk: Kneissl-Juwelen für die Ukraine?

Das Hochzeitsfoto Karin Kneissls, auf dem sie sich vor Wladimir Putin verbeugt, ging vor mittlerweile fast vier Jahren um die Welt. Doch bis jetzt wurde geheim gehalten, was die damalige Ministerin vom russischen Präsidenten offenbar geschenkt bekommen hat: Saphir-Ohrringe für rund 50.000 Euro. Die Juwelen liegen mittlerweile in einem Tresor der Republik: Was sagen unsere Leser, wofür sollen diese Edelsteine verwendet werden? Sollen sie im Namen der Republik zugunsten der Ukraine gespendet werden? Diskutieren Sie in den Kommentaren!