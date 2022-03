Evakuierungsflüge aus Moldau in den nächsten Tagen

Unterstützt werden die Transfers vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, den Behörden vor Ort, der Internationalen Organisation für Migration sowie den österreichischen Mitarbeitern vor Ort, so das Bundeskanzleramt in einer Aussendung am Donnerstag. Ein medizinisches Team und Dokumentenprüfer der Polizei sowie ein Verbindungsbeamter des Innenministeriums sind schon in Moldau, um beim Screening und Boarding zu unterstützen. Ein weiteres medizinisches Team soll auf jedem Flug mit an Bord sein.