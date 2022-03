Österreich nimmt 2000 ukrainische Flüchtlinge auf

Pro Kopf am meisten Flüchtlinge aufgenommen

„Kein anderes Land in Europa hat pro Kopf mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als die Republik Moldau. In den vergangenen zwei Wochen ist dort Großartiges geleistet worden, von der Regierung und der Zivilbevölkerung gleichermaßen“, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). „Meine Botschaft ist klar: Moldau ist nicht allein! Daher hat sich Österreich bereit erklärt, Moldau zu unterstützen.“