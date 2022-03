Flüchtlingskoordinator bestellt, Team nach Moldau

Es handelt sich dabei um den vierten Hilfstransport, als weiterer wurden acht Tankfahrzeuge genannt, mit denen die von Österreich über das Innenministerium angebotenen 200.000 Liter Dieselkraftstoff stufenweise ab Sonntag in die Ukraine zum Bereich Uschgorod geliefert werden. Die drei Transporte zuvor sind jeweils in ihren Zielgebieten angekommen, berichten die beiden Ministerien. Es handelt sich dabei um vier Lkw mit Operations- und Hygienematerial, die am 3. März in Lemberg angekommen sind, einen Lkw mit Verbandsmaterial, der am 6. März ebenfalls in Lemberg angekommen ist, sowie um einen Lkw mit Hygienematerial, der am 9. März in Mostyska eintraf.