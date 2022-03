Günstig ist’s in Salzburg nur fern der Heimat

Generell bestätigt sich einmal mehr ein Trend: In den größeren Städten und Gemeinden wird der Wohnraum beständig teurer. Das treibt viele zur Flucht aufs Land. Richtig günstig ist es auch Salzburger Sicht demnach meist nur fern der Heimat. Etwa in Ostermiething in Oberösterreich nahe Oberndorf. „Da zahlt man für den Quadratmeter Grund 400 Euro, muss aber weitere Wege in die Stadt in Kauf nehmen“, erklärt Renzel. Gut 45 Minuten sind es mit dem Auto in die Stadt Salzburg.