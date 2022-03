Verletzter ÖSV-Saisonsieger kämpft ums Comeback

In seiner Spezialdisziplin Slalom, in der sich der Polizeisportler für die Olympischen Spiele in Peking qualifizieren wollte, lief es aber zu Saisonbeginn nicht nach Wunsch. Einem 21. Rang beim Auftakt in Val d’Isere (Fra) und der Absage in Zagreb (Kro) folgte ein Ausfall am Chuenisbärgli in Adelboden. „Ich war in dieser Saison noch nie nah an Olympia dran, jetzt bin ich aber noch weiter weg“, sagte „Hirschi“ danach im „Krone“-Interview.