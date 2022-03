Spritsparen in der Stadt: 30er und „Grüne Wellen“

Auto in Innsbruck keine Priorität

Fürs Klima zuträglich wären vermutlich auch mehr „Grüne Wellen“ bei Ampeln und weniger Staus. Diese bzw. der Stop-and-Go-Verkehr treiben den Spritverbrauch in die Höhe und erhöhen den Schadstoffausstoß der Autos um ein Vielfaches. Doch leider wurden die „Grünen Wellen“ in Innsbruck schon vor Jahren abgeschafft, obwohl es mithilfe des millionenteuren Verkehrsrechners ein Leichtes wäre, entsprechende Schaltungen zumindest auf Ausfallstraßen zu Stoßzeiten zu realisieren. Insgesamt 139 signalgeregelte Kreuzungen gibt es in Innsbruck, die Kosten allein für die Wartung betragen 400.000 Euro jährlich. Dies ergab eine Anfrage an BM Georg Willi Ende des Vorjahres. In dieser stand auch klar: Der Individualverkehr steht in der Priorität der Verkehrsmittel ganz am Ende.