Gazelle legte in 5 Jahren 18.000 Kilometer zurück

Über fünf Jahre lange konnte ein Wissenschaftlerteam in der Mongolei die Wanderung einer Mongolischen Gazelle mittels GPS-Sender mitverfolgen. Dabei zeigte sich, dass das weibliche Tier in dieser Zeit insgesamt mehr als 18.000 Kilometer - also eine halbe Erdumrundung - in der mongolischen Steppe zurückgelegt hat. Die Bewegungsdaten würden wichtige Auskünfte zum Schutz der nomadischen Tiere geben, so die Forscher.