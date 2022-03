Tiroler Landtag zwischen Solidarität & Sanktionen

Insgesamt bekannten sich am Dienstag alle im Landtag vertretenen Parteien dazu, Flüchtlingen aus der Ukraine Schutz zu geben. Der russische Angriffskrieg wurde unisono scharf verurteilt und als Verbrechen bezeichnet. Zu Beginn der Sitzung wurde eine Gedenkminute abgehalten, alle Abgeordneten trugen eine Schleife mit den ukrainischen Nationalfarben am Revers. Zudem wurde in vielen Redebeiträgen betont, dass man nicht die russische Bevölkerung für diesen Krieg zur Verantwortung ziehen sollte, sondern Präsident Wladimir Putin. Dass russische Sportler von den Paralympischen Spielen ausgeschlossen wurden, bezeichnete Abwerzger etwa als „unglaubliche Sauerei“.