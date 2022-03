Marihuana-Geruch führt Fahnder zu Bunkerwohnung

In der besagten Wohnung stellten die Kriminalisten in der Folge neben 3300 Euro an mutmaßlichem Drogengeld und mehreren Mobiltelefonen nicht weniger als 11,4 Kilogramm an Cannabis-Produkten sowie rund 180 Gramm Kokain sicher. Der hochgerechnete Straßenverkaufswert der konfiszierten Drogen beträgt mindestens 120.000 Euro.