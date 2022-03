700 Wiener wollen Flüchtlingskinder aufnehmen

Auch alle Pflegeeltern wurden angeschrieben

Noch wurde kein Kind aus der Ukraine über die Kinder- und Jugendhilfe an Gasteltern vermittelt: „Wir bereiten uns aber so wie bei der Flüchtlingskrise 2015 darauf vor, dass auch unbegleitete Kinder in Österreich eintreffen werden.“ Um diese rasch und gut unterzubringen, schrieb die MA 11 letzte Woche auch alle Pflegeeltern der Stadt an, ob sie sich die vorübergehende Aufnahme eines weiteren Kindes vorstellen könnten. Diese Familien sind bereits überprüft und daher sehr rasch einsetzbar.