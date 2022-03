Ludwig: Regierung wiederholt dieselben Fehler

Er sei zwar in der Pandemiebekämpfung immer für bundesweit einheitliche Regeln. Aber „wenn ich das Gefühl habe, dass es auf Kosten der Gesundheit der Wiener Bevölkerung gehen wird, dann werden wir abweichende Maßnahmen setzen“, kündigte der Stadtchef an - der sich demnächst wieder mit seiner Runde aus Fachleuten beraten wird. Zunächst werde man analysieren, was die eingeschränkten Möglichkeiten für Gratistests für die Bundeshauptstadt bedeuten.