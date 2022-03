Viele Stolpersteine für das Spital in Gols

Jetzt stellten die Grünen ein Gutachten vor, laut dem rechtliche Schwierigkeiten drohen, sollte am geplanten Standort festgehalten werden. So seien eine Naturverträglichkeits-, eine Strategische Umwelt- und eine Alternativenprüfung notwendig, bevor an eine Umwidmung gedacht werden könne. Außerdem gebe es einen eklatanten Widerspruch zum Landesentwicklungsprogramm 2011, so Rechtsanwalt Piotr Pyka von der Wiener Kanzlei Ethos Legal in dem 29-seitigen Schreiben.