Marco Wanda: „Ich bin stolz, Österreicher zu sein“

„Krone“: Marco, am Freitag erscheint eure brandneue Single „Rocking in Wien“. Wo und wie rockt es sich für dich denn in Wien am besten?

Marco Michael Wanda: Ich glaube am 19. März im Happel-Stadion beim Benefiz-Konzert. Dort rockt es für eine sehr wichtige Sache am besten. (lacht) Ich will einfach, dass die Nummer für dreieinhalb Minuten Spaß macht. Sie weist ein bisschen darauf hin, in welche Richtung das Album gehen wird. Es ist schon eher lauter und schneller geworden. Wenn „Niente“ der Versuch war, „Sgt. Pepper’s…“ zu imitieren, finden wir auf der neuen Platte wieder mehr zur ursprünglichen Wanda-DNA zurück. Alle bisherigen Singles werden auch Teil des Albums sein.